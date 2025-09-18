حقق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب نظيره زد، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

طرد شوقي وتألق الشيبي في لقاء بيراميدز وزد

وجاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق الجناح البديل مصطفى زيكو، برأسية قوية في الدقيقة 73، اصطدمت بالعارضة وسقطت داخل الشباك، بعدما تجاوزت خط المرمى، عقب عرضية متقنة من محمد الشيبي.

عرضية متقنة من الشيبي يترجمها مصطفى زيكو برأسية صاروخية في مرمى زد⚽ pic.twitter.com/sFGmkGxLyb — ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025

وكان نادي زد قد أكمل اللقاء في الشوط الثاني، بدون مدربه محمد شوقي على دكة البدلاء، بعدما تحصل على البطاقة الحمراء، وصعد لمشاهدة اللقاء من المدرجات، عقب اعتراضه على قرارات الحكم محمد معروف.

وتألق محمد الشيبي في مواجهة زد، حيث صنع فرصة محققة آخرى لزميله محمود زلاكة، لكن تسديدة الأخير تصدى لها الحارس علي لطفي ببراعة.

بيراميدز يصعد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري

ورفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في الدوري المصري الممتاز، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وفي المقابل تجمد رصيد زد عند 9 نقاط، في المركز التاسع بجدول الترتيب.