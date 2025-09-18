المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأول في تاريخه.. كهرباء الإسماعيلية يعود بانتصار ثمين أمام الاتحاد (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:20 م 18/09/2025
كهرباء الإسماعيلية

فريق كهرباء الإسماعيلية

عاد فريق كهرباء الإسماعيلية بانتصار تاريخي، هو الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي صعد إليه هذا الموسم للمرة الأولى بمسيرته.

كهرباء الإسماعيلية تمكن من إلحاق الهزيمة بمضيفه فريق الاتحاد السكندري (0-1)، في مباراة انتهت منذ قليل، على ستاد الإسكندرية، لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

انتصار كهرباء الإسماعيلية

استمر التعادل السلبي عنوان مباراة الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية، حتى نجح محمد شيكا في هز الشباك وإحراز هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 71.

حيث تلقى محمد شيكا كرة ساقطة في ظهر دفاع الاتحاد السكندري، ثم سددها برأسه مباشرة، ليمنح كهرباء الإسماعيلية 3 نقاط ثمينة، ويهديه الفوز الأول في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز.

لكن رغم الانتصار، رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 5 نقاط، ليتساوى مع الاتحاد السكندري، ويأتي خلفه في المركز الـ18 بجدول الترتيب.

بينما الاتحاد السكندري الذي تجمد رصيده عند 5 نقاط، يعاني حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري، بعد تكبد الهزيمة الرابعة في 7 جولات.

كهرباء الإسماعيلية حقق الانتصار الأول، بعد تعادلين وهزيمة، ويحل ضيفًا على المقاولون العرب في مباراته المقبلة، مساء السبت المقبل.

مباراة كهرباء الإسماعيلية القادمة
