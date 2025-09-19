المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. تصنيف المنتخب.. الخطيب يستقبل عبد الحفيظ.. وانتصار الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:56 ص 19/09/2025
منتخب مصر

لاعبو منتخب مصر

نشر موقع يلا كورة، عدد من الموضوعات المهمة أمس الخميس، لعل أبرزها جلسة محمود الخطيب رئيس الأهلي مع سيد الحفيظ، وتراجع تصنيف منتخب مصر.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

تصنيف منتخب مصر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديثا جديدا لتصنيف المنتخبات، بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الحالي.

الخطيب يستقبل عبد الحفيظ

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس الخميس، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للفريق الأول، داخل مقر النادي في الجزيرة.

انتصار الزمالك

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صدارة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على الإسماعيلي بنتيجة 2-0، مساء أمس الخميس.

جلسة استماع زيزو

وجهت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، الدعوة إلى أحمد زيزو، لاعب الأهلي، لحضور جلسة استماع جديدة.

رسائل فيريرا

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن الفوز على الإسماعيلي، مؤكدًا أنه لا يفكر في مواجهة الأهلي.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة الغد ضد سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد انتخابات الأهلي

تنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم الجمعة للتصويت على لائحة النظام الأساسي، بعد تعديل قانون الرياضة.

إيقاف بنتايك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود ظهيره الأيسر محمود بنتايك في مواجهة الجونة المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

سانتوس يرفض عرض الأهلي

كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس رفض عرضًا من النادي الأهلي، حيث يضع ضمن أولوياته العودة إلى اليونان لتولي تدريب فريق باناثينايكوس.

مكافآت الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن زيادة كبيرة في قيمة "برنامج مكافآت الأندية" قبل كأس العالم 2026، مع تعديل في آلية التوزيع بحيث يشمل أيضًا مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة.

 

الأهلي الزمالك منتخب مصر اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب الدوري المصري الممتاز أحمد زيزو

