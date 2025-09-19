المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يوسف ليلا كورة : اعتذرت عن عدم تدريب الاتحاد السكندري.. ولن أترك الأهلي في هذه الظروف

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

03:14 م 19/09/2025
الخطيب ومحمد يوسف

محمد يوسف بجوار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن انه اعتذر لإدارة نادي الاتحاد السكندري عند عدم تولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة بعدما تواصل معه رئيس النادي وفاوضه لخلافة أحمد سامي.

وجه الاتحاد السكندري الشكر لأحمد سامي لسوء نتائج الفريق، وبدأ في البحث عن مدير فني جديد، وكان محمد يوسف على رأس قائمة اهتمامات إدارة زعيم الثغر.

وقال يوسف في تصريحات لـ"يلا كورة": "اشكر نادي الاتحاد وجماهيره على هذه الثقة لكن الظروف الحالية في الأهلي تجعلني متمسك بالبقاء لترتيب الكثير من الأمور".

وتابع: "التدريب مهنتي الأساسية ولي نجاحات كبيرة كمدرب ولكن الظروف الحالية في الأهلي تحتاج مني البقاء في القلعة الحمراء فأنا ابن النادي ولا يمكن ان اتخلي عنه في الوقت الحالي في ظل عدم اختيار مدرب أجنبي حتى الآن ومحاولاتي تطوير قطاع الناشئين مع المدرب الهولندي الجديد بخلاف ملف نادي دلفي الذي يأخذ مني بعض الوقت"

وأضاف: "أساس مهمة المدير الرياضي بصفة عامة هي أن يكون له قرار فني وأن تكون له علاقة قوية بالتدريب وهذا من صميم دوري لأن هناك من يعتقد ان دور المدير الرياضي يقتصر علي الأمور الإدارية فقط".

وتابع: "تجربتي مع حرس الحدود كنت مدربا ومديرا للكرة في نفس الوقت وقمت باختيار جميع الصفقات التي جاءت للفريق وبالتالي لديّ خبرات فنية كبيرة حاليا كمدير رياضي تساعدني على المشاركة في الشق الفني والإدلاء برأيي في اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول بالأهلي وتطوير قطاع الناشئين".

الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري محمود الخطيب محمد يوسف

