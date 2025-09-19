المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

اكتمال النصاب القانوني للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:18 م 19/09/2025
انتخابات الأهلي

انتخابات الأهلي

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

الأهلي دعا أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

وجاء اكتمال النصاب القانوني، بعدما حضر 5 آلاف عضو للتصوية على لائحة النظام الأساسي.

ورصد مراسل "يلا كورة"، حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم: محمد سراج الدين، محمد الجارحي، محمد الغزاوي، طارق قنديل ومهند مجدي.. طالع التفاصيل من هنا

كما تواجد بعض من أعضاء لجنة تخطيط الأهلي، مثل زكريا ناصف ومختار مختار، بالإضافة إلى نجم الأحمر السابق ماهر همام.

ويظل التوافد على مقر الأهلي في الجزيرة، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي، ممتدًا حتى السابعة مساء اليوم الجمعة.

موعد انتخابات الأهلي

ومن المفترض أن تقام انتخابات النادي الأهلي في شهر أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديدة في الفترة من 2025-2029.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي انتخابات الأهلي قانون الرياضة لائحة الأهلي

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

