اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

الأهلي دعا أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

وجاء اكتمال النصاب القانوني، بعدما حضر 5 آلاف عضو للتصوية على لائحة النظام الأساسي.

ورصد مراسل "يلا كورة"، حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم: محمد سراج الدين، محمد الجارحي، محمد الغزاوي، طارق قنديل ومهند مجدي.. طالع التفاصيل من هنا

كما تواجد بعض من أعضاء لجنة تخطيط الأهلي، مثل زكريا ناصف ومختار مختار، بالإضافة إلى نجم الأحمر السابق ماهر همام.

ويظل التوافد على مقر الأهلي في الجزيرة، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي، ممتدًا حتى السابعة مساء اليوم الجمعة.

موعد انتخابات الأهلي

ومن المفترض أن تقام انتخابات النادي الأهلي في شهر أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديدة في الفترة من 2025-2029.