رفع عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا للمشاركة والتصويت لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي بالأهلي، لافتات لدعم محمود الخطيب رئيس النادي.

الأهلي دعا أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

لافتات لدعم الخطيب

وظهرت لافتات لدعم محمود الخطيب، من أجل استكمال مشواره في الأهلي، والترشح في الانتخابات المقبلة، خاصة بعدما أعلن قبل أيام قليلة، ابتعاده لظروف صحية، وعدم الترشح لولاية جديدة.

وتضمنت هذه اللافتات، العبارات الآتية:

لاء يا بيبو لاء .. لا مالكش حق.

كل الثقة والدعم لمجلس الإدارة.

يا خطيب مش هنكمل من غيرك.

معاك يا خطيب كمل مشوارك.

كما ظهر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، وهو يدخل رفقة المستشار محمود فهمي، المستشار القانوني السابق بالنادي، أثناء دخوله للإدلاء بصوته في الجمعية العمومية الخاصة.

