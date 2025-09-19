المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسائل للخطيب.. كواليس الجمعية العمومية في الأهلي (صور وفيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:24 م 19/09/2025
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg

متابعة: يوسف محمد

رفع عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا للمشاركة والتصويت لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي بالأهلي، لافتات لدعم محمود الخطيب رئيس النادي.

الأهلي دعا أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

لافتات لدعم الخطيب

وظهرت لافتات لدعم محمود الخطيب، من أجل استكمال مشواره في الأهلي، والترشح في الانتخابات المقبلة، خاصة بعدما أعلن قبل أيام قليلة، ابتعاده لظروف صحية، وعدم الترشح لولاية جديدة.

وتضمنت هذه اللافتات، العبارات الآتية:

لاء يا بيبو لاء .. لا مالكش حق.

كل الثقة والدعم لمجلس الإدارة.

يا خطيب مش هنكمل من غيرك.

معاك يا خطيب كمل مشوارك.

طالع ألبوم لافتات لدعم محمود الخطيب ومساعدة كبار السن أو تنقل بين الصور بالأعلى

كما ظهر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، وهو يدخل رفقة المستشار محمود فهمي، المستشار القانوني السابق بالنادي، أثناء دخوله للإدلاء بصوته في الجمعية العمومية الخاصة.

طالع ألبوم توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية أو تنقل بين الصور من الأعلى

الخطيب ومرتجي على رأسهم.. مجلس الأهلي يصوت لتعديل اللائحة (صور)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب محمود الخطيب خالد مرتجي مجلس الأهلي جمعية عمومية الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg