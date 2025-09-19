المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلبته النجاعة التهديفية.. 4 عوامل قد تُسهل مهمة الأهلي أمام سيراميكا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:12 م 19/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقام في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من المسابقة.

معاناة الأهلي

استمرت معاناة الأهلي في المباراة الماضية ضد إنبي، رغم تغيير الإدارة الفنية، بعد رحيل خوسيه ريبيرو، وقدوم عماد النحاس لتولي المهمة بشكل مؤقت.

الأخطاء المستمرة كانت العنوان والسبب الرئيسي وراء عدم النجاح في ترجمة المعدل الكبير من الفرص الذي صنعه لاعبي الأهلي.

وصل الأهلي بـ(20) تسديدة، منهم (4) فقط على المرمى، وهو ما يعد مؤشرًا مقلقًا، قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

ويمكن تسليط الضوء على الأخطاء المتكررة في مباريات الأهلي الأخيرة، التي تساهم بشكل كبير في التراجع الملحوظ للفاعلية الهجومية والشكل العام للفريق، ومنها:

- محاولات الاختراق بشكل فردي التي طغت على أداء غالبية اللاعبين.

- عدم صناعة الفرص بالصورة الصحيحة، حيث أن التصويب كان أحد الحلول الأولية، لكن غالبيتها افتقد للدقة.

- الإصرار على الاختراق من العمق رغم التخمة العددية في مناطق دفاع إنبي.

- ظهور الأهلي بأداء بلا ملامح أحد العوامل التي أثرت بشكل مباشر في جودة صناعة الفرص، التي كانت تقتصر على محاولات التمرير ثم التسديد أو إرسال كرات عرضية غير دقيقة.

الأهلي الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي وسيراميكا

أخبار تهمك

