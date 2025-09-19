المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الانتصارات مستمرة.. وادي دجلة يفوز على طلائع الجيش ويعود للمربع الذهبي

محمد همام

كتب - محمد همام

04:33 م 19/09/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

فريق وادي دجلة

واصل فريق وادي دجلة سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وجاء هذه المرة على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من موسم 2025-2026.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب فرانك بولي في الدقيقة (86)، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا، رفع رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية، مقابل تعادل وخسارتين منذ انطلاق الموسم.

نتائج وادي دجلة في الجولات الأربع الأخيرة:

فاز على زد 2-1

فاز على الزمالك 2-1

فاز على كهرباء الإسماعيلية 4-1

فاز على طلائع الجيش 1-0

في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثالثة له هذا الموسم، رغم فوزه في الجولة الماضية على موردن سبورت بنتيجة 1-0.

تشكيل وادي دجلة:

عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقى - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج - أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - عبد العاطي - محمود دياسطي - يوسف ويا - أحمد فاروق.

تشكيل طلائع الجيش:

عمرو طارق - محمد فتح الله جمعة - حسام السويسي - علي حمدي - محمد شعبان - غيث المدادحة - حامد الجابري - مصطفى الخواجة - خالد عوض - أحمد علاء - إسماعيل أوجورو.

لمعرفة ترتيب الدوري.. اضغط هنا

طلائع الجيش الدوري المصري وادي دجلة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

