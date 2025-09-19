واصل فريق وادي دجلة سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وجاء هذه المرة على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من موسم 2025-2026.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب فرانك بولي في الدقيقة (86)، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا، رفع رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية، مقابل تعادل وخسارتين منذ انطلاق الموسم.

نتائج وادي دجلة في الجولات الأربع الأخيرة:

فاز على زد 2-1

فاز على الزمالك 2-1

فاز على كهرباء الإسماعيلية 4-1

فاز على طلائع الجيش 1-0

في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثالثة له هذا الموسم، رغم فوزه في الجولة الماضية على موردن سبورت بنتيجة 1-0.

تشكيل وادي دجلة:

عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقى - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج - أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - عبد العاطي - محمود دياسطي - يوسف ويا - أحمد فاروق.

تشكيل طلائع الجيش:

عمرو طارق - محمد فتح الله جمعة - حسام السويسي - علي حمدي - محمد شعبان - غيث المدادحة - حامد الجابري - مصطفى الخواجة - خالد عوض - أحمد علاء - إسماعيل أوجورو.

لمعرفة ترتيب الدوري.. اضغط هنا