الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا.. عودة ياسر وبنشرقي يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:48 م 19/09/2025
فريق الأهلي

فريق الأهلي

أعلن عماد النحاس مدرب الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء اليوم، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة من الدوري المصري.

النحاس يجري 3 تعديلات على تشكيل الأهلي

وشهد تشكيل الأهلي عدة تعديلات عن المواجهة الماضية أمام إنبي، حيث دفع النحاس بطاهر محمد طاهر، لتعويض غياب زيزو الذي تعرض للإصابة في اللقاء الأخير.

كما فضل النحاس الاعتماد على أشرف بنشرقي بصفة أساسية، على حساب المالي أليو ديانج، الذي بدأ اللقاء الماضي أمام إنبي.

كما عاد ياسر إبراهيم للمشاركة مع القلعة الحمراء، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفترة الماضية، ليتواجد على حساب مصطفى العش.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا.. طاهر محمد طاهر أساسيًا

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أشرف بنشرقي

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وهو يحتل المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، بينما يتواجد سيراميكا في المركز السابع برصيد 10 نقاط. 

الأهلي تشكيل الأهلي الأهلي ضد سيراميكا

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

