هدف R2.. تريزيجيه يسجل أمام سيراميكا كليوباترا ويعتذر لجماهير الأهلي

محمد همام

كتب - محمد همام

08:41 م 19/09/2025
تريزيجيه - الأهلي

محمود حسن تريزيجيه

المصور: اسامه عبد النبي

أحرز الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، جناح فريق الأهلي، هدف التقدم في شباك سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقام ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء الهدف بعد تمريرة مميزة من المغربي أشرف بنشرقي، استلمها تريزيجيه وسددها بطريقة رائعة باستخدام مهارة "R2" لتسكن الشباك، معلنًا تقدم الأهلي بنتيجة 1-0.

ويُعد هذا الهدف هو الثاني على التوالي لتريزيجيه، بعد أن سجل أيضًا في الجولة الماضية أمام إنبي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وعقب تسجيله الهدف، توجّه تريزيجيه إلى جماهير الأهلي معتذرًا عن تصرفه خلال لقاء إنبي، وذلك عقب احتفاله بهدفه في شباك الفريق البترولي بطريقة أثارت الجدل.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم في بطولة الدوري، إذ أن فوزه الوحيد حتى الآن كان أمام فاركو في الجولة الثانية، بنتيجة 4-1.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري

الأهلي الدوري المصري تريزيجيه سيراميكا كليوباترا

