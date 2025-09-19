تعرض أحمد رمضان "بيكهام"، مدافع فريق الأهلي، لإصابة عضلية خلال مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وشعر بيكهام بآلام عضلية في الدقيقة (59) من زمن المباراة، ليغادر الملعب ويحل بدلاً منه مصطفى العش في الدقيقة (62)، لينضم إلى قائمة المصابين في صفوف الأهلي.

وباتت مشاركة بيكهام في اللقاء المقبل أمام حرس الحدود، المقرر إقامته يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري، محل شك.

ويُعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من أزمة إصابات ضربت عددًا من لاعبيه الأساسيين، حيث يغيب عن الفريق كل من:

أحمد سيد "زيزو"

إمام عاشور

كريم فؤاد

محمد شكري

أشرف داري

وكان الأهلي قد تقدم في نتيجة المباراة أمام سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود حسن "تريزيجيه"، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة (26).

ترتيب الدوري المصري