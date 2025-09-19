أعلن المستشار محمد أبو ضيف رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي عن اكتمال النصاب القانوني.

ووافق أعضاء عمومية الأهلي على التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء بما يتوافق مع القانون رقم 171 لسنة 2025.

وبلغ عدد من حضر وأدلى بصوته 9 آلاف و329 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 8 آلاف و937 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتًا.

ووافق على مقترح التعديلات كما هو معروض في التصويت 8308 أعضاء، فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل 629 عضوًا.

غلق التسجيل ورسائل للخطيب وغياب غالي.. ماذا حدث في عمومية الأهلي؟ (صور وفيديو)