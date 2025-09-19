المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تريزيجيه ينافس الدباغ.. 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة السابعة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:05 م 21/09/2025
محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي خلال مواجهة سيرام

محمود حسن تريزيجيه - لاعب الأهلي

أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الأحد، عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة السابعة للدوري نتائج مثيرة حيث انتصر نادي الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0، بينما استعاد النادي الأهلي عافيته بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، وانتصر أيضا بيراميدز على زد بنتيجة 1-0.

للتعرف على نتائج الجولة السابعة للدوري اضغط هنا

أفضل 4 أهداف للجولة السابعة

وأوضحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية، أن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة السابعة ضمت الآتي:

1- هدف الدباغ في مباراة الزمالك والإسماعيلي.

2- محمود حسن تريزيجيه في مباراة الأهلي وسيراميكا.

3- مصطفى زيكو في مباراة بيراميدز وزد.

4- محمود أبو جودة في مباراة المقاولون وفاركو.

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا

وصف الأهداف

هدف عدي الدباغ جاء في الدقيقة 56 من مباراة الزمالك والإسماعيلي وذلك بعدما استغل الخطأ الدفاعي للاعب الدراويش ومن ثم انفرد بالحارس وأسكن الكرة الشباك.

أما هدف محمود حسن تريزيجيه جاء في الدقيقة 27 من مباراة الأهلي وسيراميكا وذلك بعدما استلم الكرة من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

الهدف الثالث المرشح للأفضل في الجولة السابعة جاء في مباراة بيراميدز وزد، عن طريق مصطفى زيكو وذلك بعدما أرسل كرة رأسية سكنت الشباك مستغلا عرضية محمد الشيبي.

الهدف الأخير سجله محمود أبو جودة في مباراة المقاولون وفاركو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+3.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز رابطة الأندية أفضل هدف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg