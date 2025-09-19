أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الأحد، عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة السابعة للدوري نتائج مثيرة حيث انتصر نادي الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0، بينما استعاد النادي الأهلي عافيته بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، وانتصر أيضا بيراميدز على زد بنتيجة 1-0.

أفضل 4 أهداف للجولة السابعة

وأوضحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية، أن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة السابعة ضمت الآتي:

1- هدف الدباغ في مباراة الزمالك والإسماعيلي.

2- محمود حسن تريزيجيه في مباراة الأهلي وسيراميكا.

3- مصطفى زيكو في مباراة بيراميدز وزد.

4- محمود أبو جودة في مباراة المقاولون وفاركو.

وصف الأهداف

هدف عدي الدباغ جاء في الدقيقة 56 من مباراة الزمالك والإسماعيلي وذلك بعدما استغل الخطأ الدفاعي للاعب الدراويش ومن ثم انفرد بالحارس وأسكن الكرة الشباك.

أما هدف محمود حسن تريزيجيه جاء في الدقيقة 27 من مباراة الأهلي وسيراميكا وذلك بعدما استلم الكرة من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

الهدف الثالث المرشح للأفضل في الجولة السابعة جاء في مباراة بيراميدز وزد، عن طريق مصطفى زيكو وذلك بعدما أرسل كرة رأسية سكنت الشباك مستغلا عرضية محمد الشيبي.

الهدف الأخير سجله محمود أبو جودة في مباراة المقاولون وفاركو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+3.