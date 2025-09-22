المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
21:00
الدوري المصري
17:00
الدوري المصري
20:00
الدوري الإسباني
22:30
كأس كاراباو
21:45
كأس خادم الحرمين الشريفين
21:30
كأس خادم الحرمين الشريفين
21:30
جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثامنة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:13 م 22/09/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق جولة جديدة من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وتنطلق اليوم الإثنين منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، بـ3 مواجهات تجمع بين فاركو والمصري، وبتروجيت أمام غزل المحلة، وزد ضد الاتحاد السكندري.

وفي النظام الجديد للدوري المصري، الذي تم تطبيقه بشكل استثنائي الموسم الماضي، تلعب الأندية كلها ضد بعضها البعض في دور واحد بدلا من دورين، قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب ترتيب الدور الأول، على أن تضم المجموعة الأولى أفضل 7 أندية تنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية، فيما تضم المجموعة الثانية آخر 14 فريقا يتنافسون على البقاء في الدوري.

ويتصدر الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء أول 7 جولات من الموسم الحالي، وقبل النطلاق الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك - 16 نقطة

المصري - 14 نقطة

وادي دجلة - 13 نقطة

بيراميدز - 11 نقطة

مودرن سبورت - 11 نقطة

إنبي - 10 نقاط

سموحة - 10 نقاط

سيراميكا كليوباترا - 10 نقاط

بتروجيت - 10 نقاط

الأهلي - 9 نقاط

طالع الترتيب كاملا من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

