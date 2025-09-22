واصلت الشركة المنفذة لإستاد النادي الأهلي أعمال الحفر لإنجاز المشروع في الفترة الزمنية المقررة لافتتاحه رسميا.

وحسب الشركة المنفذة للمشروع فإن أعمال الحفر في استاد الأهلي تجاوزت 300 ألف متر مكعب، وبعض المناطق وصلت إلى عمق 16 مترًا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الشركة المنفذة لأكثر من نصف أعمال الحفر المقررة بما يفوق عن الجدول الزمني المقرر.

وأضاف أن الأعمال إذا سارت بنفس الوتيرة فقد يتم إفتتاح الاستاد قبل الموعد المقترح والمحدد منتصف 2029.