كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

أعمال الحفر تتواصل.. الأهلي يسابق الزمن لإنهاء استاد النادي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:29 م 22/09/2025
استاد الأهلي

أعمال الحفر في استاد الأهلي

واصلت الشركة المنفذة لإستاد النادي الأهلي أعمال الحفر لإنجاز المشروع في الفترة الزمنية المقررة لافتتاحه رسميا.

وحسب الشركة المنفذة للمشروع فإن أعمال الحفر في استاد الأهلي تجاوزت 300 ألف متر مكعب، وبعض المناطق وصلت إلى عمق 16 مترًا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الشركة المنفذة لأكثر من نصف أعمال الحفر المقررة بما يفوق عن الجدول الزمني المقرر.

وأضاف أن الأعمال إذا سارت بنفس الوتيرة فقد يتم إفتتاح الاستاد قبل الموعد المقترح والمحدد منتصف 2029.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي استاد الأهلي ملعب الأهلي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

