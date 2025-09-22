وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الشكر إلى إدارة الكرة بالفريق الأول بالأبيض، بقيادة جون إداوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني، وجهازه المعاون واللاعبين.

ويأتي الشكر المقدم من جانب مجلس إدارة الزمالك، لكافة عناصر فريق الكرة بعد الروح التي ظهرت من جانبهم خلال الموسم الجاري، خاصة مع الظروف الصعبة التي يمر بها الأبيض، من بينها سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أثر على التدفقات المالية.

نادي الزمالك يشكر فريق الكرة

وأكد نادي الزمالك على تقديره لنجاح جهاز الكرة في عزل الفريق عن الأزمة التي يمر بها الأبيض، إلى جانب التحلي بالعزيمة والإصرار من عناصر المنظومة من أجل تحقيق الهدف الذي تم وضعه منذ بداية الموسم.

وأشاد مجلس إدارة الزمالك، باحترافية وإخلاص اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحملهم الظروف التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن العمل جاري على حلها من خلال القنوات الشرعية وانهاء تلك الأزمة مطلع الشهر المقبل بصورة نهائية.

وطالب مجلس إدارة الزمالك، الجهاز الفني واللاعبين بمواصلة العمل الجاد وبذل كل نقطة عرق من أجل القلعة البيضاء، لتحقيق طموحات جماهيره في كل مكان.