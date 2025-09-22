المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"بسبب الروح المبذولة والعزيمة والإصرار".. إدارة الزمالك تشكر منظومة الكرة بالنادي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

07:59 م 22/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الشكر إلى إدارة الكرة بالفريق الأول بالأبيض، بقيادة جون إداوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني، وجهازه المعاون واللاعبين.

ويأتي الشكر المقدم من جانب مجلس إدارة الزمالك، لكافة عناصر فريق الكرة بعد الروح التي ظهرت من جانبهم خلال الموسم الجاري، خاصة مع الظروف الصعبة التي يمر بها الأبيض، من بينها سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أثر على التدفقات المالية.

نادي الزمالك يشكر فريق الكرة

وأكد نادي الزمالك على تقديره لنجاح جهاز الكرة في عزل الفريق عن الأزمة التي يمر بها الأبيض، إلى جانب التحلي بالعزيمة والإصرار من عناصر المنظومة من أجل تحقيق الهدف الذي تم وضعه منذ بداية الموسم.

وأشاد مجلس إدارة الزمالك، باحترافية وإخلاص اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحملهم الظروف التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن العمل جاري على حلها من خلال القنوات الشرعية وانهاء تلك الأزمة مطلع الشهر المقبل بصورة نهائية.

وطالب مجلس إدارة الزمالك، الجهاز الفني واللاعبين بمواصلة العمل الجاد وبذل كل نقطة عرق من أجل القلعة البيضاء، لتحقيق طموحات جماهيره في كل مكان.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري نادي الزمالك إدارة الزمالك جون إدوارد

