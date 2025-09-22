حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بتروجيت وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكمل بتروجيت اللقاء بعشر لاعبين، بعدما نال لاعب خط الوسط محمد إبراهيم "دودو" البطاقة الحمراء في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، بعدما تحصل على إنذارين في أقل من دقيقة.

وهدد غزل المحلة مرمى نظيره بتروجيت في الدقيقة 57، من ركلة حرة نفذها يحيى زكريا، ليتابعها المدافع أحمد العش برأسية قوية مرت بجوار القائم.

وحرم القائم كتيبة المدرب علاء عبد العال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 71، بعد رأسية خطيرة من المهاجم محمد عبد اللطيف "جريندو".

موقف غزل المحلة وبتروجيت في جدول ترتيب الدوري المصري

وبهذا التعادل، رفع نادي غزل المحلة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بعدما حقق التعادل السادس له هذا الموسم.

وفي المقابل وصل رصيد نادي بتروجيت إلى 11 نقطة، ارتقى بها إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية.