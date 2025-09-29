كشفت قناة الأهلي عن مصير خطاب النادي الأهلي بشأن طاقم حكام مباراة الزمالك في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك مساء يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام القمة

وقالت قناة الأهلي: "الأهلي طالب اتحاد الكرة بأن يكون حكم مباراة القمة ضد الزمالك من أحد الدوريات الخمس الكبرى".

وأضافت: "وبالتالي اتحاد الكرة حاليًا يفاوض حكام من إيطاليا، وإسبانيا وألمانيا من أجل تلبية رغبة الأهلي".

وأوضحت: "سيتم منح هذه الاتحادات مهلة 48 ساعة للرد على طلب اتحاد الكرة".

وأنهت: "في حال عدم الرد أو التوصل لحكام سيتجه إلى أمريكا الجنوبية والشمالية للاستعانة بطاقم حكام من هناك".

شكوى طارق مجدي

أما بخصوص الشكوى المقدمة من الأهلي ضد طارق مجدي حكم تقنية الفيديو خلال مباراة سيراميكا.. قالت قناة الأهلي: "لجنة الحكام درست خطاب الأهلي الذي يشكو خلاله حكم الفيديو طارق مجدي وأكدت اللجنة أنه لا توجد أي ركلة جزاء للأهلي أو لسيراميكا خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري".

وأشارت: "اللجنة أكدت أيضًا أن استدعاء الحكم للعبة ياسر إبراهيم مع إسلام عيسى كان أمرًا خاطئًا لأنه لا توجد ركلة جزاء من الأساس".

أما عن لعبة تريزيجيه.. قالت قناة الأهلي: "أما بشأن لعبة تريزيجيه التي كان مشكوك فيها أنها تخطت مرمى محمد بسام، أرسلت اللجنة مقطع فيديو من غرفة تقنية الفيديو التي أدارت مباراة الأهلي وسيراميكا وأظهرت عدم تخطي الكرة خط المرمى بكامل هيئتها وبالتالي الهدف لم يحتسب".

وقبل القمة يواجه الأهلي حرس الحدود مساء الغد الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويدخل الأهلي مباراته مع حرس الحدود محتلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط فقط حصدهم من 6 مواجهات.

بينما يتواجد حرس الحدود حاليا في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 8 مواجهات، أما الزمالك فيحتل الصدارة في الوقت الراهن برصيد 16 نقطة.