كلام فى الكورة
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:06 ص 23/09/2025
الأهلي

الأهلي

يستأنف الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز 2025-2026 بمواجهة حرس الحدود.

الأهلي يلتقي مع حرس الحدود على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري 2025-2026.

وفي النظام الجديد للدوري المصري، الذي تم تطبيقه بشكل استثنائي الموسم الماضي، تلعب الأندية كلها ضد بعضها البعض في دور واحد بدلا من دورين، قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب ترتيب الدور الأول، على أن تضم المجموعة الأولى أفضل 7 أندية تنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية، فيما تضم المجموعة الثانية آخر 14 فريقا يتنافسون على البقاء في الدوري.

وجمع الأهلي، حامل اللقب، 9 نقاط يحتل بها المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري حاليا، بفارق نقطة أمام حرس الحدود صاحب المرتبة الـ13.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقناة الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود عبر قناة "أون سبورت 1".

جدول مباريات اليوم 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري حرس الحدود

