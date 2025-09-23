يعود النادي الأهلي لمشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عندما يلتقي مع حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المرتبة الثالثة عشرة برصيد 8 نقاط، ما يجعل المواجهة صعبة على الفريقين في ظل تقارب المراكز.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة "أون تايم سبورتس 1" مباشرة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى العش

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود حسن "تريزيجيه"، أشرف بن شرقي، محمد شريف