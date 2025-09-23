يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقتحام المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز حتى ولو مؤقتًا وذلك من بوابة حرس الحدود، اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة حرس الحدود والأهلي في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

الأهلي يبحث عن الفوز على حرس الحدود

وتمثل مواجهة اليوم أهمية خاصة للأهلي الذي يسعى لمواصلة سكة الانتصارات بعد الفوز الأخير على سيراميكا كليوباترا (1-0)، كما يبحث عن فوز معنوي قبل قمة الزمالك يوم الإثنين المقبل.

وحصد المارد الأحمر 9 نقاط حتى الآن في الدوري الممتاز من فوزين، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة، الأمر الذي قاده للتراجع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الحادي عشر.

فرصة اقتحام المربع الذهبي

أمام الأهلي فرصة ذهبية للقفز 6 أو 7 مراكز بجدول ترتيب الدوري الممتاز إذا فاز على حرس الحدود.

ويمكنه أيضًا اقتحام المربع الذهبي باحتلال المركز الرابع مؤقتًا انتظارًا لباقي النتائج وعليه تسجيل أكثر من هدف حتى يتخطى زد.

على الجانب الآخر، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري،، من خلال انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

وكان المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين خلال مرحلة التتويج للموسم الماضي من الدوري، قد حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة (5-0) على حرس الحدود.

ولم يخسر المارد الأحمر ضد حرس الحدود في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات (10 انتصارات، وتعادل وحيد).

