أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة حرس الحدود والمقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وأجرى الأهلي 6 تغييرات على تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، ولعل أبرزها الدفع بمصطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات كأساسيين ضد حرس الحدود.

وجاء تشكيل الأهلي ضد حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى العش

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، مروان عطية

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، محمود حسن تريزيجيه، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: جراديشار

وتشهد دكة بدلاء الأهلي عودة أحمد عبد القادر بعد فترة غياب طويلة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بنشرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت".

ترتيب الدوري المصري

حصد المارد الأحمر 9 نقاط حتى الآن في الدوري الممتاز من فوزين، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة، الأمر الذي قاده للتراجع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الحادي عشر.

على الجانب الآخر، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري، من خلال انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا