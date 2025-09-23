أعلن عماد النحاس، مدرب الأهلي المؤقت، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود على استاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي إجراء عدة تعديلات مقارنة بمواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري.

عودة بعد غياب 408 أيام

وعلى مقاعد البدلاء تواجد كلا من: "محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت".

وبالتالي فإن هذه المشاركة الأولى لأحمد عبد القادر مع الأهلي، حيث كانت أخر مباراة شارك فيها عبد القادر مع الفريق الأحمر -قبل إعارته لفريق قطر القطري- أمام زد في الجولة 25 لبطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء أقيم يوم 11 أغسطس 2024، في لقاء لعب خلاله الـ90 دقيقة كاملة وسجل هدفا من ثنائية الأهلي وقتها.

وبالتالي فإن هذه المشاركة ستكون الأولى لأحمد عبد القادر مع الأهلي بعد غياب 408 أيام.

المشاركة الأولى منذ 165 يومًا

وفي حال مشاركة عبد القادر أمام حرس الحدود، ستكون هذه أول مباراة رسمية يشارك فيها بشكل عام منذ مباراة قطر القطري أمام الشحانية، والتي أقيمت يوم 11 أبريل الماضي، ضمن مباريات الجولة 21 لدوري نجوم قطر.

وتعرض عبد القادر لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة قطر والشحانية، واحتاج وقتها للعلاج لمدة شهرين، وبالتالي غاب عن أخر مباراة في الدوري القطري "الجولة 22".

وانتهت إعارة أحمد عبد القادر لفريق قطر القطري، ليعود من جديد للنادي الأهلي، ورغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن إدارة النادي قررت استمراره بعد غلق القيد المحلي في معظم الدوريات.

وبالتالي ينتظر عبد القادر المشاركة الأولى منذ مباراة الشحانية أي منذ 165 يومًا، وخلال هذه المدة غاب عن مباراة لفريق قطر في ختام الدوري القطري، وأول 6 مواجهات للأهلي في الدوري المصري.