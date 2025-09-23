المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
تشكيل حرس الحدود.. تعديلان أمام الأهلي.. وحمدي زكي مهاجم وحيد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:21 م 23/09/2025
الأهلي ضد حرس الحدود

صورة سابقة من مباراة الأهلي وحرس الحدود

أعلن عبد الحميد بسيوني، مدرب حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل حرس الحدود إجراء عبد الحميد بسيوني تعديلين بنزول فوزي الحناوي ومحمد الدغيمي في خط الدفاع بدلا من محمود البدري ومؤمن أواد، فيما احتفظ بالمهاجم محمد حمدي زكي في الهجوم وحيدًا.

تشكيل حرس الحدود

محمود الزنفلي في حراسة المرمى.

في الدفاع: إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، فوزي الحناوي، محمد الدغيمي.

في الوسط: محمد روقا، عمر سافيولا، أحمد الشيخ، محمد مجلي، محمد النجيلي.

في الهجوم: محمد حمدي زكي.

على مقاعد البدلاء: "محمود البدري، محمد بيومي، عمرو شعبان، إيزي إيميكا، مهاب ياسر، مؤمن عوض، إسماعيل أشرف، يوسف عاطف، محمود أوكا".

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما تواجد الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط فقط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري

