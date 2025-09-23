عاد أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، للظهور بقميص الفريق من جديد خلال مباراة الأحمر أمام حرس الحدود، بعد فترة غياب طويلة قضاها الجناح الأيسر خارج القائمة.

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الكلية الحربية.

وغاب أحمد عبد القادر عن المشاركة مع الأهلي، خلال الموسم الحالي بعد عودته من الإعارة التي قضاها رفقة قطر القطري، إذ ظل خارج قائمة الأحمر بسبب عدم قناعة خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للأحمر به.

مشاركة أحمد عبد القادر

ابتعد أحمد عبد القادر عن المشاركة في المباريات، مع الأهلي منذ 408 يومًا حيث كانت أخر مواجهة شارك فيها اللاعب مع الفريق الأحمر أمام زد في الجولة 25 لبطولة الدوري المصري يوم 11 أغسطس 2024.

وشارك أحمد عبد القادر أمام حرس الحدود في الدقيقة 76 من زمن اللقاء، حيث عاد اللاعب للظهور من جديد في الملاعب، بعد أن خاض مباراته الأخيرة أمام الشحانية في الدوري القطري حينما كان بقميص نادي قطر قبل 165 يومًا.