حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة فريق طلائع الجيش والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وظلت نتيجة المباراة معلقة حتى الدقائق الأخيرة وتحديدا حتى الدقيقة 90+6 التي سجل فيها إسماعيل أجورو الهدف الوحيد في المباراة لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.

وبهذه النتيجة، يصل طلائع الجيش للنقطة التاسعة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط فقط.

مشوار الفريقين

وبدأ طلائع الجيش الدوري بالتعادل مع سموحة 1-1، قبل أن يتلقى هزيمة أولى من المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، ثم الفوز على فاركو بنتيجة 1-0، وبعدها تلقى هزيمة من الإسماعيلي بهدف دون رد.

قبل أن يتعادل طلائع الجيش مع البنك الأهلي دون أهداف في الجولة الخامسة للدوري، ومن ثم انتصر على مودرن سبورت بنتيجة 1-0، وخسر في الجولة الماضية ضد وادي دجلة بهدف دون رد.

أما المقاولون العرب فبدأ الدوري بالهزيمة من زد بنتيجة 2-0، ثم التعادل مع الزمالك في الجولة الثانية دون أهداف، قبل أن يكرر نفس النتيجة ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة.

ومن ثم خسر المقاولون العرب من بتروجيت في الجولة الرابعة للدوري بنتيجة 1-0، وخسر بنفس النتيجة ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، وتعادل ذئاب الجبل مع غزل المحلة بنتيجة 1-1، وهي نفس النتيجة ضد فاركو في الجولة الماضية، قبل أن يتعادل اليوم ضد طلائع الجيش.