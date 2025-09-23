المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إلغاء هدف في +90.. التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش والمقاولون

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:19 م 23/09/2025
طلائع الجيش

طلائع الجيش - صورة أرشيفية

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة فريق طلائع الجيش والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وظلت نتيجة المباراة معلقة حتى الدقائق الأخيرة وتحديدا حتى الدقيقة 90+6 التي سجل فيها إسماعيل أجورو الهدف الوحيد في المباراة لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.

وبهذه النتيجة، يصل طلائع الجيش للنقطة التاسعة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط فقط.

مشوار الفريقين

وبدأ طلائع الجيش الدوري بالتعادل مع سموحة 1-1، قبل أن يتلقى هزيمة أولى من المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، ثم الفوز على فاركو بنتيجة 1-0، وبعدها تلقى هزيمة من الإسماعيلي بهدف دون رد.

قبل أن يتعادل طلائع الجيش مع البنك الأهلي دون أهداف في الجولة الخامسة للدوري، ومن ثم انتصر على مودرن سبورت بنتيجة 1-0، وخسر في الجولة الماضية ضد وادي دجلة بهدف دون رد.

أما المقاولون العرب فبدأ الدوري بالهزيمة من زد بنتيجة 2-0، ثم التعادل مع الزمالك في الجولة الثانية دون أهداف، قبل أن يكرر نفس النتيجة ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة.

ومن ثم خسر المقاولون العرب من بتروجيت في الجولة الرابعة للدوري بنتيجة 1-0، وخسر بنفس النتيجة ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، وتعادل ذئاب الجبل مع غزل المحلة بنتيجة 1-1، وهي نفس النتيجة ضد فاركو في الجولة الماضية، قبل أن يتعادل اليوم ضد طلائع الجيش.

مباراة طلائع الجيش القادمة
الدوري المصري المقاولون العرب طلائع الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg