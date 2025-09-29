المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
غياب أحمر وحضور أبيض.. ماذا حدث في آخر مباراة بين الأهلي والزمالك؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:42 م 23/09/2025
الزمالك

ملعب القاهرة الدولي

عم الهدوء الساحة الكروية وباتت الأنظار شاخصة تترقب مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

موقعة لم يحضرها الأهلي

شهدت المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، غياب الأحمر عن التواجد في ملعب القاهرة الدولي، حيث أصرت إدارة النادي على تعيين طاقم تحكيم أجنبي للقاء.

إذ أصدر النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة أمام الزمالك، بيانًا أكد فيه على ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة، إلا أن الأمور ظلت كما هي وتواجد محمود بسيوني المعين من قبل لجنة الحكام في ملعب القاهرة.

وحضر إلى ملعب المباراة فريق الزمالك، وغاب الأهلي عن الحضور، ليعلن حكم اللقاء محمود بسيوني فوز الأبيض بنتيجة المواجهة لعدم تواجد الأحمر.

وحصل نادي الزمالك على نقاط المباراة أمام الأهلي، وأصدرت رابطة الأندية قرارًا في نهاية الجولة بخصم 3 نقاط من الأهلي بجانب نقاط اللقاء الذي احتسبت نتيجته للأبيض.

وتقرر في النهاية احتساب نقاط المباراة للزمالك، وعدم خصم نقاط من الأهلي في البيان الأخير الصادر من قبل رابطة الأندية المحترفة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري

