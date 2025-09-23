تحدث المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تعادل الأبيض أمام الجونة في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين الزمالك والجونة بهدف لكل فريق، وجرت أحداث اللقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد يانيك فيريرا، أن الزمالك ظهر بشكل جيد خلال مباراة الجونة ونجح في تسجيل هدف في اللقاء.

تصريحات يانيك فيريرا

واستهل يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وماحدث كان من المفترض أن يحدث لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم".

وأضاف مدرب الزمالك: "محمد شحاتة لا يزال مصابًا منذ أسابيع، ولا أساس من الصحة لما يتردد بشأن التركيز على مباراة القمة خلال مباراة الجونة".

وأكمل فيريرا: "عندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسوؤلية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسؤولين أيضًا عن النتيجة".

وواصل المدرب: "أحمد حمدي شارك بدلًا من دونجا بعد إصابة الأخير، لأن أحمد ربيع تعرض لإصابة منذ 6 أسابيع وكان من الصعب أن يشارك في مباراة اليوم بعد عودته مؤخرًا للتدريبات، في حين أن أحمد حمدي يتدرب مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد".

وأتم فيريرا: "حتى الآن أي لحظة إخفاق تعرضنا لها عاد الفريق بعدها بشكل أقوى، وعندما خسرنا من وادي دجلة عدنا بعدها بشكل جيد، وبعد كل فقدان للنقاط نعمل على تجميع النقاط للعودة بشكل أقوى".