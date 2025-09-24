شرح خالد بوطيب، لاعب الزمالك السابق، سبب أزمات النادي الأبيض والتي تسببت في وقف قيد النادي أكثر من مرة.

ولعب بوطيب مع نادي الزمالك خلال الفترة من 5 يناير 2019 حتى 31 يناير 2020، وشارك معه في 24 مباراة بواقع 1539 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وقال بوطيب في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "رسالتي لجماهير الزمالك؟ أريد أن أشكركم على كل الدعم الذي قدمتموه لي طوال هذه السنوات رغم الخلافات مع النادي".

وأضاف: "أتمنى لكم كل السعادة التي في العالم، وأرجو أن تحققوا انتصارات كبيرة لأنكم جماهير عظيمة وتستحقون ذلك، وقد أظهرتهم ذلك في جميع المباريات التي لعبناها".

وواصل: "أعتذر لعدم إظهار أفضل صورة لي داخل الملعب، لكن هذا لم يكن عن قصد، شكرا لكم جميعا على أي حال.. بحبك يا زمالك".

وانتقل بوطيب للحديث عن أزماته مع الزمالك.. قائلًا: "قضيت مدة قصيرة مع نادي الزمالك لكن ذلك بسبب المشاكل مع الإدارة والإصابة أيضًا التي تعرضت لها".

وتابع مهاجم الزمالك السابق: "لم نتفق على بعض النقاط وهذا كان مؤسفا جدا، كنت أرغب في تقديم أداءً جيدًا وتحقيق إنجازات مع الزمالك، وأرى أن التجربة بقيت منقوصة وتركت لدي طعم مُر في مصر".

واستكمل: "قيل عني في الإعلام أشياء كثيرة سيئة، وصُورت بأنني شخص غير نزيه، مع أنهم يعلمون جيدًا أنني فعلت كل ما بوسعي للعودة بسرعة ومساعدة الفريق قدر المستطاع، بعدها لم أبوح بكل ما حدث لأنني لا أريد أن أنزل إلى ذلك المستوى".

وأنهى: "أتابع مباريات الزمالك من حين لأخر، البعض في النادي ليس له أي ذنب، والجماهير أيضا لا ذنب لهم، وكانت تجربة مهمة، أنا لا أقلل مما عشته في الزمالك، أنه نادي سيبقى في قلبي رغم كل شيء، أمل أن يحقق كثير من الانتصارات".