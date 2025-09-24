المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ"يلا كورة": الخطيب يواصل الغياب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:32 م 24/09/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

غاب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اجتماع المجلس الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي في الجزيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الخطيب لم يحضر الجلسة كما فعل أول أمس الإثنين، في اجتماع المجلس الأخير.

وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد غياب محمد شوقي وحسام غالي عضوا المجلس أيضًا.

وأوضح أن مجلس إدارة الأهلي يناقش الأمور الإجرائية الخاصة بالانتخابات المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر المقبل.

وسبق وغاب الخطيب عن اجتماع المجلس الأخير يوم الإثنين الماضي، لتكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يغيب فيها رئيس النادي عن اجتماع مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

واستقر الأهلي على دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، يومي 30 و31 من شهر أكتوبر المقبل.

يلا كورة يكشف.. مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد و"حصان عبد الحفيظ"

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب اجتماع مجلس إدارة الأهلي

