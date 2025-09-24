غاب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اجتماع المجلس الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي في الجزيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الخطيب لم يحضر الجلسة كما فعل أول أمس الإثنين، في اجتماع المجلس الأخير.

وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد غياب محمد شوقي وحسام غالي عضوا المجلس أيضًا.

وأوضح أن مجلس إدارة الأهلي يناقش الأمور الإجرائية الخاصة بالانتخابات المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر المقبل.

وسبق وغاب الخطيب عن اجتماع المجلس الأخير يوم الإثنين الماضي، لتكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يغيب فيها رئيس النادي عن اجتماع مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

واستقر الأهلي على دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، يومي 30 و31 من شهر أكتوبر المقبل.

