"لم يتوصلا لاتفاق".. يلا كورة يكشف تفاصيل المفاوضات المالية بين الأهلي وبرونو لاج

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

06:01 م 24/09/2025
برونو لاج

برونو لاج - مدرب بنفيكا السابق

تبقى هناك نقطة فاصلة بين مجلس إدارة النادي الأهلي والبرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لإتمام صفقة تدريبه للفريق الأحمر بشكل نهائي.

وتردد اسم برونو لاج داخل النادي الأهلي لتوليه تدريب الفريق الأحمر بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي عرض على البرتغالي برونو لاج راتب شهري قدره 250 ألف دولار شهريًا وهو أقصى عرض مادي تم تقديمه للمدرب، والأهلي منحه فرصة للتفكير ثم الرد".

وأضاف المصدر: "برونو لاج يريد الحصول على 4 ملايين دولار في الموسم الواحد وهي نقطة خلاف حتى الآن، لكن الأهلي يريد تخفيض الراتب السنوي إلى 3 ملايين دولار".

ويمتلك صاحب الـ49 عامًا سيرة ذاتية في الدوريات الأوروبية من خلال قيادة وولفرهامبتون الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، كما عمل في البرازيل حيث قاد فريق بوتافوجو.

وكانت آخر محطات المدرب البرتغالي مع بنفيكا، قبل أن يتم إقالته بصورة رسمية منذ أيام، عقب خسارة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على يد فريق قره باغ الأذربيجاني.

لمشاهدة تفاصيل تواصل الأهلي مع برونو لاج اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري برونو لاج

