لا صوت يعلو حاليا في الأهلي والزمالك عن مباراة القمة التي ستُلعب يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعدما انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة، وفاز أيضا أمام حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة.

أما نادي الزمالك فيسعى لاستعادة توازنه بعدما وقع في فخ التعادل مع الجونة في الجولة الثامنة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية نستعرض الأهداف التي سجلت في شباك الزمالك قبل القمة، باعتبارها الأخطاء التي لازمته وأسفرت عن هدف.

أخطاء الزمالك قبل القمة

الزمالك لعب حتى الآن 8 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز وسكنت شباكه 4 أهداف فقط، وكانت نتائجه كالتالي:

1- الزمالك 2-0 سيراميكا.

2- الزمالك 0-0 المقاولون.

3- الزمالك 2-1 مودرن سبورت.

4- الزمالك 1-0 فاركو.

5- الزمالك 1-2 وادي دجلة.

6- الزمالك 3-0 المصري.

7- الزمالك 2-0 الإسماعيلي.

8- الزمالك 1-1 الجونة.

هدف عكسي

بدأت شباك نادي الزمالك في استقبال الأهداف بداية من الجولة الثالثة أمام مودرن سبورت وذلك من هدف عكسي سجله محمود حمدي الونش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

هدف مودرن سبورت سُجل من ركلة ثابتة وذلك بعدما استقبل الونش الكرة وسددها بالخطأ في شباك محمد صبحي، وبالتالي فإن سلاح الكرات الثابتة قد يعاند الفريق الأبيض أمام الأهلي.

خسارة أولى

الزمالك تلقى هزيمة واحدة حتى الآن وكانت أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة بنتيجة 2-1، وسجل أحمد فاروق الهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضيف محمود الدياسطي الهدف الثاني في الدقيقة 66 ليحقق الفوز بعد التأخر بهدف سجله ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة.

هدف الدياسطي بدأ من منتصف الملعب حيث استلم لاعبو دجلة الكرة واخترقوا الجبهة اليسرى للزمالك التي أرسلت منها كرة عرضية وسُجل منها هدف التعادل.

أما الهدف الثاني كان من خطأ في التمرير حيث استغل لاعبو دجلة الارتباك الدفاعي الذي عانى منه الزمالك وسجلوا الكرة بعد الضغط بقوة من منقطة منتصف الملعب.

تصويبة قاتلة

الهدف الأخير الذي سكن شباك الزمالك كان أمام الجونة في الدقيقة 86 عن طريق محمد عماد الذي استغل الخطأ في التمرير لنادي الزمالك ومن ثم قطعت الكرة في منتصف الملعب لتصل إلى محمد عماد الذي بدوره سدد الكرة القوية سكنت شباك محمد صبحي.

وبالتالي فإن الأهداف التي سكنت شباك الزمالك كانت معظمها من الضغط المتقدم بالإضافة إلى الخطأ في التمركز أثناء الكرة الثابتة أمام مودرن سبورت.