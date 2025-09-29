المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فلسطيني وأنجولي وثنائي مصري.. أسلحة الزمالك الأبرز أمام الأهلي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:08 م 24/09/2025 تعديل في 25/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

تترقب الجماهير مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، تزامنًا مع اشتعال المنافسة بين الفريقين في الوقت الراهن من المسابقة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وتلتقي رغبة الأهلي والزمالك، في تحقيق الفوز بالمواجهة الهامة بينهما في ظل تراجع مستوى الثنائي، والبداية المتعثرة التي صاحبتهما في الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك

يتربع نادي الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، رغم تراجع مستوى الفريق، وحافظ الأبيض على صدارة المسابقة برصيد 17 نقطة بعد مرور 8 جولات من البطولة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات في الدوري المصري، من إجمالي 8 جولات خاضها الأبيض، بينما تعادل في مواجهتين وسقط في فخ الهزيمة خلال مناسبة.

وتمكن نادي الزمالك من تسجيل 12 هدفًا خلال الجولات الثمانية التي خاضها في الدوري المصري، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

أسلحة الزمالك أمام الأهلي

أفضلية الزمالك التهديفية التي بلغت 12 هدفًا جاءت عن طريق مجموعة من اللاعبين، ظهر تأثيرهم بشكل واضح على نتائج الأبيض في الدوري المصري.

أهداف الزمالك في الدوري

- عدي الدباغ (3 أهداف).

- ناصر ماهر (هدفان).

- عبد الله السعيد (هدفان).

- شيكو بانزا (هدفان).

- خوان بيزيرا (هدف).

- عمر جابر (هدف).

- محمد شحاتة (هدف).

ويظهر في قائمة الهدافين السابقة للاعبي الزمالك، تفوق عدي الدباغ مهاجم الأبيض بوضوح إذ نجح الفلسطيني في تسجيل 3 أهداف خلال آخر 3 مباريات للفريق وهو ما يشير إلى إنه قد استعاد حسه التهديفي الذي غاب عنه في المواجهات الأولى من الموسم.

ونجح الدباغ في تسجيل 3 أهداف جاءت أمام المصري والإسماعيلي والجونة، بواقع هدف للاعب في كل مباراة، ويشير ذلك إلى أن الفلسطيني قد يشكل خطورة أمام الأهلي في المباراة المقبلة.

وجاء الثنائي ناصر ماهر وشيكو بانزا، في المركز الثاني بترتيب أكثر اللاعبين تشكيلًا للخطورة في فريق الأبيض، حيث سجل صانع الألعاب المصري أمام سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة، بينما هز الأنجولي الشباك أمام مودرن سبورت وفاركو.

كان قد غاب شيكو بانزا عن الظهور مع الزمالك أمام المصري والإسماعيلي، قبل أن يعود للظهور أمام الجونة وشارك في 22 دقيقة وهو ما يجعل ظهوره محتملًا أمام الأهلي بشكل أساسي.

وشكل عبد الله السعيد، خطورة واضحة رفقة الزمالك، خلال مشاركاته مع الأبيض في الدوري والتي بلغت 664 دقيقة في الموسم الحالي، وجاءت ثنائية السعيد أمام المصري والإسماعيلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg