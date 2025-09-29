تترقب الجماهير مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، تزامنًا مع اشتعال المنافسة بين الفريقين في الوقت الراهن من المسابقة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وتلتقي رغبة الأهلي والزمالك، في تحقيق الفوز بالمواجهة الهامة بينهما في ظل تراجع مستوى الثنائي، والبداية المتعثرة التي صاحبتهما في الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك

يتربع نادي الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، رغم تراجع مستوى الفريق، وحافظ الأبيض على صدارة المسابقة برصيد 17 نقطة بعد مرور 8 جولات من البطولة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات في الدوري المصري، من إجمالي 8 جولات خاضها الأبيض، بينما تعادل في مواجهتين وسقط في فخ الهزيمة خلال مناسبة.

وتمكن نادي الزمالك من تسجيل 12 هدفًا خلال الجولات الثمانية التي خاضها في الدوري المصري، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

أسلحة الزمالك أمام الأهلي

أفضلية الزمالك التهديفية التي بلغت 12 هدفًا جاءت عن طريق مجموعة من اللاعبين، ظهر تأثيرهم بشكل واضح على نتائج الأبيض في الدوري المصري.

أهداف الزمالك في الدوري

- عدي الدباغ (3 أهداف).

- ناصر ماهر (هدفان).

- عبد الله السعيد (هدفان).

- شيكو بانزا (هدفان).

- خوان بيزيرا (هدف).

- عمر جابر (هدف).

- محمد شحاتة (هدف).

ويظهر في قائمة الهدافين السابقة للاعبي الزمالك، تفوق عدي الدباغ مهاجم الأبيض بوضوح إذ نجح الفلسطيني في تسجيل 3 أهداف خلال آخر 3 مباريات للفريق وهو ما يشير إلى إنه قد استعاد حسه التهديفي الذي غاب عنه في المواجهات الأولى من الموسم.

ونجح الدباغ في تسجيل 3 أهداف جاءت أمام المصري والإسماعيلي والجونة، بواقع هدف للاعب في كل مباراة، ويشير ذلك إلى أن الفلسطيني قد يشكل خطورة أمام الأهلي في المباراة المقبلة.

وجاء الثنائي ناصر ماهر وشيكو بانزا، في المركز الثاني بترتيب أكثر اللاعبين تشكيلًا للخطورة في فريق الأبيض، حيث سجل صانع الألعاب المصري أمام سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة، بينما هز الأنجولي الشباك أمام مودرن سبورت وفاركو.

كان قد غاب شيكو بانزا عن الظهور مع الزمالك أمام المصري والإسماعيلي، قبل أن يعود للظهور أمام الجونة وشارك في 22 دقيقة وهو ما يجعل ظهوره محتملًا أمام الأهلي بشكل أساسي.

وشكل عبد الله السعيد، خطورة واضحة رفقة الزمالك، خلال مشاركاته مع الأبيض في الدوري والتي بلغت 664 دقيقة في الموسم الحالي، وجاءت ثنائية السعيد أمام المصري والإسماعيلي.