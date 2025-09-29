تتباين الآراء بشأن المستوى الذي ظهر به ثنائي حراسة المرمى بالنادي الأهلي، حيث شارك محمد الشناوي ومصطفى شوبير في 7 مباريات خاضها الأحمر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي، يوم الإثنين المقبل.

وتترقب جماهير الأحمر معرفة من سيشغل مركز حراسة المرمى، خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك، في ظل عدم استقرار الجهاز الفني للفريق على أحد الثنائي، الشناوي وشوبير.

ظهور الشناوي

شارك محمد الشناوي خلال 4 مباريات في الدوري المصري الممتاز، ونجح الحارس في الحفاظ على مرماه خلال مواجهتين بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

وفاز الأهلي في مباراة واحدة شارك بها الشناوي، وخسر في أخرى وفرض التعادل نفسه خلال مناسبتين.

وجاءت نتائج الأهلي في حضور الشناوي على النحو التالي:

- غزل المحلة 0-0 الأهلي.

- الأهلي 0-2 بيراميدز.

- إنبي 1-1 الأهلي.

- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا.

وتُظهر تلك النتائج السابقة أن محمد الشناوي استقبل هدفين أمام بيراميدز، واهتزت شباكه مرة واحدة أمام إنبي.

مشاركة شوبير

شارك مصطفى شوبير رفقة الأهلي خلال 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، ولم ينجح الحارس في الحفاظ على نظافة مرماه، إذ سكنت شباكه 5 أهداف.

وحقق الأهلي الفوز خلال مواجهتين شارك بهما شوبير مع الأهلي بشكل أساسي، وتعادل الأحمر في مواجهة واحدة.

وجاءت نتائج الأهلي في حضور شوبير، على النحو التالي:

- مودرن سبورت 2-2 الأهلي.

- الأهلي 4-1 فاركو.

- حرس الحدود 2-3 الأهلي.

واستقبلت شباك الأهلي في وجود مصطفى شوبير 5 أهداف، بواقع هدفين أمام مودرن سبورت وحرس الحدود، واهتز مرماه مرة واحدة أمام فاركو.