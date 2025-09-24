المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
"يُغلق يوم 3 أكتوبر".. قناة الأهلي تكشف موعد فتح باب الترشح للانتخابات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:40 م 24/09/2025
مجلس إدارة الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي

كشفت قناة النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة القادم يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ومن المفترض أن يبدأ فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي بداية من يوم السبت المقبل، على أن تنتهي يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر.

وقالت قناة الأهلي: "الأهلي قرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر على أن يتم غلقه يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر".

وأضافت: "الخطيب غاب عن اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء بالإضافة إلى محمد شوقي وحسام غالي".

وأنهت: "ستكون هناك مفاجآت في انتخابات الأهلي القادمة".

3 سيناريوهات لانتخابات الأهلي

وسبق وكشف "يلا كورة" عن 3 سيناريوهات لانتخابات الأهلي وفقا لمصدر خاصة الذي أكد أن هناك 3 سيناريوهات في القائمة التي ستكون الأوفر حظًا لقيادة الأهلي في الاربع سنوات المقبلة 2025-2029.

وأوضح المصدر، أن القائمة الأولى ستضم محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق وعضوية فوق السن طارق قنديل، ومحمد الغزواي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبدالحفيظ، وأحمد حسام عوض، ويبقي صراع على المقعد الأخير ما بين عدة أسماء بينها أحمد مسعود ومهند مجدي وحازم هلال، فيما يبقي الصراع على مقعدي تحت السن ما بين إبراهيم العامري، وجيانا فاروق، ومي عاطف.

وشدد أن السيناريو الثاني هو الخطيب رئيسًا ومرتجي نائبا وطارق قنديل أمينًا للصندوق مع نفس العناصر وبنفس الشكل في مقاعد العضوية.

بينما سيكون السيناريو الثالث مفاجئا، نظرًا لأن نسبة حدوثه لا تزيد عن 1% وهو اعتذار محمود الخطيب عن عدم الترشح وبالتالي سيكون ياسين منصور مرشحًا لمنصب رئيس النادي ومعه مرتجي نائبا، ووقتها قد ينقلب الشكل العام للقائمة ولا يحافظ أحد على مقعده سوي سيد عبد الحفيظ الذي يُعد الحصان الأسود للفترة المقبلة لأنه سيكون عضو مجلس إدارة ونائبًا للمشرف على قطاع الكرة، ولكن لن يكون له دور في شركة الكرة.

الأهلي الدوري المصري انتخابات الأهلي

التعليقات

