كلام فى الكورة
بعد تعافيه من الرباط الصليبي.. الشامي يشارك في تدريبات المصري للمرة الأولى

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:46 م 24/09/2025
محمد الشامي

محمد الشامي

عاد محمد الشامي، لاعب النادي المصري، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية للمرة الأولى، وذلك منذ تعرضه للإصابة أمام فاركو في شهر يناير الماضي.

وتعرض محمد الشامي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، قبل أن يخضع اللاعب لجراحة ناجحة أجراها في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي.

عودة محمد الشامي

شارك محمد الشامي في تدريبات المصري الجماعية، التي جرت اليوم الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، للمرة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني للأخضر بقيادة نبيل الكوكي.

كان قد عاد الشامي قبل أيام قليلة من قطر حيث اطمئن اللاعب بشكل مؤكد على تماثله التام للشفاء، وقدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأخضر، وذلك بعد مناظرة حالته الطبية من قِبل عدد من الاستشاريين.

محمد الشامي شارك رفقة المصري خلال 72 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح اللاعب في تسجيل 18 هدفًا وتمكن من تقديم 6 تمريرات حاسمة.

وظهر الشامي رفقة المصري خلال 13 مباراة، في مختلف المسابقات بالموسم الماضي بواقع 871 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة فاركو.

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري محمد الشامي

أخبار تهمك

