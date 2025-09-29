المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لم ولن يجتمع معه".. قناة الأهلي تنفي تعاقد بنشرقي مع آدم وطني

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:10 م 24/09/2025
أشرف بنشرقي الأهلي

أشرف بنشرقي - لاعب الأهلي

أكدت قناة النادي الأهلي عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن عقد المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق الأول، جلسة مع وكيل اللاعبين آدم وطني تمهيدًا لنقل وكالته إليه.

وأضافت القناة أن هذه الشائعات تهدف لإثارة الجدل، مشيرة إلى أن أنس لوبيدا، وكيل أعمال بنشرقي، نفى تمامًا تلك الأحاديث، مؤكدًا أن اللاعب لم ولن يجتمع مع آدم وطني بأي شكل.

وسبق وأثار آدم وطني الجدل بعدما أطلق بعض التصريحات بشأن وكيله إمام عاشور، حيث أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إمام وقع عقد وكالة معه وأصبح المسؤول الأول عنه، بالإضافة إلى أن الأهلي إذا أراد تمديد عقد لاعبه عليه التواصل معه.

للاطلاع على تصريحات وكيل إمام عاشور اضغط هنا

ويرفض النادي الأهلي التعامل مع آدم وطني في الوقت الراهن بسبب تصريحاته ضد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، أثناء صفقة وسام أبو علي الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

ورد محمد يوسف نفسه على تصريحات وكيل إمام عاشور قائلًا: "أنا مدير رياضي لنادٍ كبير وهو الأهلي، وبالتالي لن أرد على وكيل لاعبين".

وأنهى في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأسلوب الذي يتعامل به لا يناسب منظومة الأهلي، وكذلك لا يتناسب مع شخصيتي، هذا ما أستطيع قوله".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أشرف بنشرقي آدم وطني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg