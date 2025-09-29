أكدت قناة النادي الأهلي عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن عقد المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق الأول، جلسة مع وكيل اللاعبين آدم وطني تمهيدًا لنقل وكالته إليه.

وأضافت القناة أن هذه الشائعات تهدف لإثارة الجدل، مشيرة إلى أن أنس لوبيدا، وكيل أعمال بنشرقي، نفى تمامًا تلك الأحاديث، مؤكدًا أن اللاعب لم ولن يجتمع مع آدم وطني بأي شكل.

وسبق وأثار آدم وطني الجدل بعدما أطلق بعض التصريحات بشأن وكيله إمام عاشور، حيث أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إمام وقع عقد وكالة معه وأصبح المسؤول الأول عنه، بالإضافة إلى أن الأهلي إذا أراد تمديد عقد لاعبه عليه التواصل معه.

ويرفض النادي الأهلي التعامل مع آدم وطني في الوقت الراهن بسبب تصريحاته ضد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، أثناء صفقة وسام أبو علي الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

ورد محمد يوسف نفسه على تصريحات وكيل إمام عاشور قائلًا: "أنا مدير رياضي لنادٍ كبير وهو الأهلي، وبالتالي لن أرد على وكيل لاعبين".

وأنهى في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأسلوب الذي يتعامل به لا يناسب منظومة الأهلي، وكذلك لا يتناسب مع شخصيتي، هذا ما أستطيع قوله".