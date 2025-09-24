تدريبات بدنية واستشفائية.. الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الأهلي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الجونة، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وتضمن مران الزمالك، تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

في المقابل، خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة الجونة الماضية، تدريبات بدنية قوية، قبل أداء أخرى فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون.

وشارك لاعبو الزمالك في مناورة فنية مصغرة في نهاية مران الأبيض، استعدادًا لمواجهة الأهلي، وتقرر حصول الفريق على راحة من التدريبات غدًا الخميس.

