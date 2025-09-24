المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تدريبات بدنية واستشفائية.. الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:23 م 24/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الأهلي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الجونة، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وتضمن مران الزمالك، تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

في المقابل، خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة الجونة الماضية، تدريبات بدنية قوية، قبل أداء أخرى فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون.

وشارك لاعبو الزمالك في مناورة فنية مصغرة في نهاية مران الأبيض، استعدادًا لمواجهة الأهلي، وتقرر حصول الفريق على راحة من التدريبات غدًا الخميس.

بقرار من فيريرا.. الزمالك يلتقط الأنفاس قبل مواجهة الأهلي

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري مران الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg