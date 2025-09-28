التعادل يحسم مواجهة وادي دجلة وسموحة في الدوري الممتاز

انتهت مواجهة وادي دجلة أمام ضيفه سموحة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح وادي دجلة التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق فرانك بولي، قبل أن يدرك سموحة التعادل سريعًا في الدقيقة 58 عبر سمير فكري.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية نسبية لوادي دجلة من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، ليواصل الفريق موسمه المميز حتى الآن.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف المصري البورسعيدي، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.