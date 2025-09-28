المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

التعادل يحسم مواجهة وادي دجلة وسموحة في الدوري الممتاز

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:09 م 28/09/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

وادي دجلة

انتهت مواجهة وادي دجلة أمام ضيفه سموحة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح وادي دجلة التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق فرانك بولي، قبل أن يدرك سموحة التعادل سريعًا في الدقيقة 58 عبر سمير فكري.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية نسبية لوادي دجلة من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، ليواصل الفريق موسمه المميز حتى الآن.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف المصري البورسعيدي، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدوري المصري سموحة وادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg