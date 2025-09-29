لقطات من ستاد القاهرة قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (صور)

تفصلنا لحظات قليلة على انطلاق مباراة القمة 131، بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الأهلي والزمالك، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

ما قبل مباراة القمة

بدأت جماهير الأهلي والزمالك في التوافد إلى مدرجات ستاد القاهرة الدولي، قبل نحو ساعتين على انطلاق المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري.

طالع ألبوم توافد جماهير الأهلي والزمالك

ونشر النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو قصير من داخل غرفة لبس اللاعبين، قبل انطلاق القمة 131.

كما نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، عبر فيسبوك، لقطات من داخل غرفة خلع الملابس، حيث قمصان اللاعبين قبل مباراة القمة، التي تحمل اللونين الأبيض والأزرق.

حافلة الأهلي وصلت ستاد القاهرة الدولي في هذه اللحظات، قبل حوالي ساعة ونصف على انطلاق المباراة.

كما وصلت منذ قليل حافة نادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة القمة 131 أمام غريمه التقليدي.

