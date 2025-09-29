المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

القمة 131.. الإعلان عن تشكيل الأهلي والزمالك (صور وفيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:04 م 29/09/2025
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg

تفصلنا لحظات قليلة على انطلاق مباراة القمة 131، بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الأهلي والزمالك، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

ما قبل مباراة القمة

بدأت جماهير الأهلي والزمالك في التوافد إلى مدرجات ستاد القاهرة الدولي، قبل نحو ساعتين على انطلاق المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري.

طالع ألبوم توافد جماهير الأهلي والزمالك أو تنقل بين الصور بالأعلى

ونشر النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو قصير من داخل غرفة لبس اللاعبين، قبل انطلاق القمة 131.

كما نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، عبر فيسبوك، لقطات من داخل غرفة خلع الملابس، حيث قمصان اللاعبين قبل مباراة القمة، التي تحمل اللونين الأبيض والأزرق.

 حافلة الأهلي وصلت ستاد القاهرة الدولي في هذه اللحظات، قبل حوالي ساعة ونصف على انطلاق المباراة.

كما وصلت منذ قليل حافة نادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة القمة 131 أمام غريمه التقليدي.

تشكيل الأهلي.. تريزيجيه بالوسط وبنشرقي أساسيًا أمام الزمالك.. طالع التفاصيل من هنا

تشكيل الزمالك.. بنتايك أساسيًا وبيزيرا يقود الهجوم أمام الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

3

تواجد محمد عواد وسيف جعفر ثنائي الزمالك في المدرجات لمؤازرة الفريق أمام الأهلي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg