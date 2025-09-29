المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
غادر مصابا.. طاهر ينضم إلى مستشفى الأهلي أمام الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:49 م 29/09/2025
طاهر

من مباراة الأهلي والزمالك

اضطر اللاعب طاهر محمد طاهر إلى مغادرة مباراة فريقه النادي الأهلي أمام الزمالك مصابًا، لينضم إلى مستشفى الفريق الأول.

ويلتقي الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة في مباراة جارية بينهما، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

إصابة طاهر أمام الزمالك

سقط طاهر أرضًا في مباراة الأهلي والزمالك عند حدود الدقيقة 68.

ولم يتمكن طاهر محمد طاهر من مواصلة اللعب، ليستبدله المدرب عماد النحاس، حيث دفع باللاعب حسين الشحات الذي رد له الجميل بإحراز هدف التعادل في شباك الزمالك بعد دقائق من مشاركته.

مستشفى الأهلي

أصبح طاهر محمد طاهر أحدث المنضمين إلى مستشفى الأهلي.

وارتفع عدد اللاعبين المصابين في الأهلي إلى الرقم ثمانية، بعد أن غاب 7 لاعبين عن القائمة أمام الزمالك بسبب الإصابة.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي كلًا من طاهر محمد طاهر، أحمد مصطفى زيزو، إمام عاشور، نيتس جراديشار، كريم فؤاد، أشرف داري، محمد شكري ومحمد مجدي أفشة.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري طاهر محمد طاهر

