كلام فى الكورة
غياب تريزيجيه عن مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية للإيقاف

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:42 م 30/09/2025
محمود تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي

تأكد غياب محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة، ضد كهرباء الإسماعيلية، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، بداعي الإيقاف.

بعد الإنذار الثالث أمام الزمالك.. غياب تريزيجيه عن مباراة الأهلي المقبلة

وتحصل تريزيجيه على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم، في المسابقة المحلية، عقب خلع قميصه أثناء الاحتفال بتسجيل الهدف الثاني، في شباك نادي الزمالك، أثناء مباراة القمة، التي أقيمت مساء أمس.

وكان تريزيجيه قد نال إنذارين قبل لقاء القمة، خلال مواجهتي مودرن سبورت ثم بيراميدز.

الأهلي يواجه كهرباء الإسماعيلية على ملعب المقاولون 

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل، الموافق 4 أكتوبر الجاري، مع نادي كهرباء الإسماعيلية، في الأسبوع العاشر من الدوري المصري، على أرضية ملعب المقاولون العرب.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق فوزه الرابع على التوالي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد انتصاره في الثلاث جولات الماضية، على حساب: سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود والزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، لكن الفريق الأحمر لعب مباراة أقل، بينما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز السابع عشر، برصيد 8 نقاط. 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي تريزيجيه كهرباء الإسماعيلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

