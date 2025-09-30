المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد ارتباط المدرب بالأهلي.. بوجون البولندي يعلن تعاقده مع توماسبيرج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:31 م 30/09/2025
توماسبيرج

توماسبيرج من مرانه الأول مع بوجون

أعلن نادي بوجون شتشيتسين البولندي، التعاقد مع المدرب توماس توماسبيرج، لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمقال روبرت كوليندوفيتش.

وارتبط اسم توماس توماسبيرج، بالانتقال إلى الأهلي خلال الوقت الجاري، خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل بسبب سوء النتائج التي صاحبت الأحمر خلال فترة تواجده.

توماسبيرج مدربًا لنادي بوجون

كشف نادي بوجون شتشيتسين عن توقيع المدرب توماسبيرج عقدًا بلغت مدته ثلاث سنوات، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وقاد توماسبيرج المران الأول له مع فريق بوجون شتشيتسين، صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتواجد في المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرًا فنيًا للنادي.

ويبحث الدنماركي توماسبيرج، عن إعادة نادي بوجون شتشيتسين إلى سابق عهده، بعد الفترة العصيبة التي صاحبت الفريق في الفترة الماضية، تحت قيادة كوليندوفيتش.

وظهر توماس توماسبيرج أثناء مشاهدته مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري البولندي، قبل أن يعلن ناديه عن التعاقد معه.

وأكد تان كيسلر، نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين، التعاقد مع توماسبيرج لتولي المهمة الفنية للفريق خلال تصريحات أدلى بها عبر قناة "كانال بلس".

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري البولندي توماس توماسبيرج بوجون شتشيتسين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg