توماسبيرج من مرانه الأول مع بوجون

أعلن نادي بوجون شتشيتسين البولندي، التعاقد مع المدرب توماس توماسبيرج، لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمقال روبرت كوليندوفيتش.

وارتبط اسم توماس توماسبيرج، بالانتقال إلى الأهلي خلال الوقت الجاري، خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل بسبب سوء النتائج التي صاحبت الأحمر خلال فترة تواجده.

توماسبيرج مدربًا لنادي بوجون

كشف نادي بوجون شتشيتسين عن توقيع المدرب توماسبيرج عقدًا بلغت مدته ثلاث سنوات، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وقاد توماسبيرج المران الأول له مع فريق بوجون شتشيتسين، صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتواجد في المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرًا فنيًا للنادي.

ويبحث الدنماركي توماسبيرج، عن إعادة نادي بوجون شتشيتسين إلى سابق عهده، بعد الفترة العصيبة التي صاحبت الفريق في الفترة الماضية، تحت قيادة كوليندوفيتش.

وظهر توماس توماسبيرج أثناء مشاهدته مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري البولندي، قبل أن يعلن ناديه عن التعاقد معه.

وأكد تان كيسلر، نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين، التعاقد مع توماسبيرج لتولي المهمة الفنية للفريق خلال تصريحات أدلى بها عبر قناة "كانال بلس".