كلام فى الكورة
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية الخميس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:27 م 01/10/2025
ياسين منصور محمود الخطيب

الخطيب

يواصل محمود الخطيب اجتماعاته مع اللجان الاستشارية بالنادي لبحث احتياجات الأهلي، قبل الاستقرار على القائمة التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية عقد الاجتماع الأول مع لجنة الحكماء، التي تضم الكابتن حسن حمدي، والدكتور حسن مصطفى، وجمال الجارحي، وسامي زهران، وعددًا من كبار رموز النادي حسبما كشف مصدر خاص ليلا كورة.

كما تم عقد اجتماع مع لجنة الشباب التي تضم بعض الكوادر المهتمة بشؤون الأهلي، وذلك للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة الموقف من العملية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على مسيرة النادي.

ومن المقرر أن يعلن محمود الخطيب قائمته الانتخابية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، للتقدم بأوراق الترشح قبل غلق الباب المقرر مساء الجمعة.

الأهلي الدوري المصري الخطيب

