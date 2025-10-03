يلتقي النادي المصري مع نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويصطدم المصري بنظيره البنك، على استاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية، في لقاء ينطلق بتمام الثامنة مساء.

أحداث المباراة

بداية المباراة

أهدر الجناح أحمد القرموطي، فرصة هدف محقق لصالح المصري، في الدقيقة 6، بعد تمريرة سحرية من صلاح محسن، لكن تسديدته مرت بجوارالقائم.

البنك يرد في الدقيقة العاشرة، بتسديدة خطيرة عن طريق مصطفى شلبي من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

عبد العزيز البلعوطي حارس البنك يتصدى لتسديدة قوية من صلاح محسن، في الدقيقة السادسة عشر.

وكاد عمر الساعي أن يمنح التقدم للمصري في الدقيقة 26، بعد تمريرة متقنة من صلاح محسن، لكن كرته أمسكها الحارس عبد العزيز البلعوطي.

للمرة الثانية، عمر الساعي يهدر فرصة التقدم في الدقيقة 28، بعد تمريرة جديدة من صلاح محسن، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

أجرى نادي البنك الأهلي تبديلًا مبكرًا، بدخول محمد إبراهيم على حساب أحمد النادري، في الدقيقة 35.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني.

أحمد القرموطي يخطف التقدم لصالح المصري في الدقيقة 46، بعد تمريرة من صلاح محسن.

دغموم يقود تشكيل المصري

ويدخل فريق المصري لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة، عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد القرموطي، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم

البنك الأهلي يتسلح بأسامة فيصل وريان

وفي المقابل جاء تشكيل البنك الأهلي، بقيادة مدربه أيمن الرمادي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إسخاق يعقوبو، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح

خط الوسط: محمد فتحي، محمد بن شرقي، أحمد النادري، مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

مقاعد البدلاء: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أحمد أمين أوفا، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو أنور، سيريل داو.