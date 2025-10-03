المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري المصري
سموحة

سموحة

2 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
23:00
باراجواي - شباب

باراجواي - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف سبب استبعاد أحمد رضا من قائمة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

08:46 م 03/10/2025
أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد

أحمد رضا - الأهلي

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب استبعاد لاعب الوسط أحمد رضا من مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء غدٍ السبت على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه على الزمالك في قمة الدوري الممتاز بنتيجة 2-1.

وحقق الفريق الأحمر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا (1-0)، وحرس الحدود (3-2)، والزمالك (2-1)، ويأمل في حصد الانتصار الرابع في مواجهته الأولى تاريخيًا ضد كهرباء الإسماعيلية.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

سبب غياب أحمد رضا عن مواجهة كهرباء الإسماعيلية

قال مصدر بالأهلي في تصريحات ليلا كورة إن أحمد رضا تعرض لشد عضلي، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية يومي الخميس والجمعة.

وأضاف أن الجهاز الفني فضل استبعاد أحمد رضا من قائمة مواجهة كهرباء الإسماعيلية، على أن يخوض اللاعب برنامجا تأهيليا لاستعادة جاهزيته مرة أخرى.

عودة زيزو وأفشة.. قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

على رأسهم تريزيجيه.. 7 غيابات في الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

تريزيجيه قائمة الاهلي أحمد سيد زيزو أحمد رضا كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg