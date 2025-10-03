كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب استبعاد لاعب الوسط أحمد رضا من مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء غدٍ السبت على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه على الزمالك في قمة الدوري الممتاز بنتيجة 2-1.

وحقق الفريق الأحمر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا (1-0)، وحرس الحدود (3-2)، والزمالك (2-1)، ويأمل في حصد الانتصار الرابع في مواجهته الأولى تاريخيًا ضد كهرباء الإسماعيلية.

سبب غياب أحمد رضا عن مواجهة كهرباء الإسماعيلية

قال مصدر بالأهلي في تصريحات ليلا كورة إن أحمد رضا تعرض لشد عضلي، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية يومي الخميس والجمعة.

وأضاف أن الجهاز الفني فضل استبعاد أحمد رضا من قائمة مواجهة كهرباء الإسماعيلية، على أن يخوض اللاعب برنامجا تأهيليا لاستعادة جاهزيته مرة أخرى.

