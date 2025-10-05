المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح محسن والساعي.. ترتيب هدافي الدوري المصري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:40 م 05/10/2025
صلاح محسن

صلاح محسن

شهد جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز إثارة كبيرة مع نهاية الجولات الماضية، حيث نجح المهاجم صلاح محسن، لاعب النادي المصري البورسعيدي، في الانفراد بصدارة الهدافين مسجلًا 5 أهداف.

ويأتي صلاح محسن في المركز الأول بفارق هدف وحيد عن رباعي المطاردة الذي يحتل المركز الثاني بـ 4 أهداف لكل منهم، في صراع شرس على لقب هداف الدوري.

ويبرز اسم محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، ضمن أقوى المنافسين على الصدارة بعد تسجيله 4 أهداف، ليقود مطاردة فردية لثلاثي المصري البورسعيدي المتواجد في المراكز المتقدمة.

شاهد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا..

الأهلي الدوري المصري صلاح محسن عمر الساعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg