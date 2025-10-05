صلاح محسن والساعي.. ترتيب هدافي الدوري المصري

شهد جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز إثارة كبيرة مع نهاية الجولات الماضية، حيث نجح المهاجم صلاح محسن، لاعب النادي المصري البورسعيدي، في الانفراد بصدارة الهدافين مسجلًا 5 أهداف.

ويأتي صلاح محسن في المركز الأول بفارق هدف وحيد عن رباعي المطاردة الذي يحتل المركز الثاني بـ 4 أهداف لكل منهم، في صراع شرس على لقب هداف الدوري.

ويبرز اسم محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، ضمن أقوى المنافسين على الصدارة بعد تسجيله 4 أهداف، ليقود مطاردة فردية لثلاثي المصري البورسعيدي المتواجد في المراكز المتقدمة.