أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لتوفيق الأوضاع.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي (الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، بمقر النادي.

وأوضح أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن الآتي:

1- إعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لسنة 2025.

2- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور 4000 عضوًا على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

2- تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

3- يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.