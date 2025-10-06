المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الإسماعيلي يعلن.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:47 م 06/10/2025
الإسماعيلي

نادي الإسماعيلي

 

أعلن النادي الإسماعيلي، عدم اكتمال النصاب القانوني، لاجتماع الجمعية العمومية الخاص، من أجل تعديل لائحة النادي لتتوافق مع تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لعام 2025.

جمعية عمومية الإسماعيلي

وأوضح الإسماعيلي في بيان رسمي، أن الجمعية العمومية شهدت حضور 630 عضوًا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددهم 6042، حيث يستوجب حضور عدد 1000 عضو ممن لهم حق الحضور، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وطبقًا لنص المادة 8 الفقرة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة 1112 لعام 2025 يتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نافذة لأحكامه.

وأهم ما تضمنته اللائحة الجديدة:

1- تحل الجهة الإدارية المختصة بديلا للجنة الأوليمبية في كافة اختصاصاتها الموجودة باللائحة السابقة.

يشكل مجلس إدارة النادي من 10 أفراد، رئيس النادي - نائب رئيس النادي أمين الصندوق - 5 أعضاء فوق السن - عضوين تحت السن لا يتجاوز عمرهما ٣٥ عاما عند تاريخ فتح باب الترشح.

تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والإدارة المركزية بالنسبة لكافة أعمالها المالية والإدارية والتنظيمية.

٤- يجوز للنادي بموافقه مجلس إدارته واعتماد الجهة الإدارية تأسيس شركه للخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 ولا يجوز لهذه الشركات مباشرة عملها إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الشباب و الرياضة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الجمعية العمومية قانون الرياضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg