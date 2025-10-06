أعلن النادي الإسماعيلي، عدم اكتمال النصاب القانوني، لاجتماع الجمعية العمومية الخاص، من أجل تعديل لائحة النادي لتتوافق مع تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لعام 2025.

جمعية عمومية الإسماعيلي

وأوضح الإسماعيلي في بيان رسمي، أن الجمعية العمومية شهدت حضور 630 عضوًا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددهم 6042، حيث يستوجب حضور عدد 1000 عضو ممن لهم حق الحضور، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وطبقًا لنص المادة 8 الفقرة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة 1112 لعام 2025 يتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نافذة لأحكامه.

وأهم ما تضمنته اللائحة الجديدة:

1- تحل الجهة الإدارية المختصة بديلا للجنة الأوليمبية في كافة اختصاصاتها الموجودة باللائحة السابقة.

يشكل مجلس إدارة النادي من 10 أفراد، رئيس النادي - نائب رئيس النادي أمين الصندوق - 5 أعضاء فوق السن - عضوين تحت السن لا يتجاوز عمرهما ٣٥ عاما عند تاريخ فتح باب الترشح.

تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والإدارة المركزية بالنسبة لكافة أعمالها المالية والإدارية والتنظيمية.

٤- يجوز للنادي بموافقه مجلس إدارته واعتماد الجهة الإدارية تأسيس شركه للخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 ولا يجوز لهذه الشركات مباشرة عملها إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الشباب و الرياضة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.