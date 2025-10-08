المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هشام نصر: الزمالك في موقف لا يحسد عليه.. ونرحب بكل من يستطيع المساعدة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:21 ص 08/10/2025
الزمالك

فريق الزمالك

تحدث هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة أرض فرع الأبيض في مدينة السادس من أكتوبر، كاشفًا عن عدة تفاصيل هامة والتطورات التي وصل إليها الأمر مع الجهات المعنية.

وقامت وزارة الإسكان بسحب أرض نادي الزمالك، في مدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة الماضية، لما رأته من عدم جدية الأبيض في وجود خطوات على أرض الواقع للسير قدمًا في المشروع.

تصريحات هشام نصر

استهل هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر قناة "النهار"، قائلًا: "نحن في موقف لا نحسد عليه، أحد المصادر والموارد الهامة للمشروع الذي يتنفس منه نادي الزمالك هو فرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر، علينا مسؤوليات كبيرة جدًا من تطوير النادي أو الإنفاق على جميع الألعاب على رأسها كرة القدم".

وتابع هشام نصر: "مهمة إنشاء فرع جديد للنادي، ومهام كبيرة جدًا رغم وجود مديونيات عظيمة والكل يعلمها، بغض النظر عن المتسبب فيها لكن نحن أمام حقيقة".

وأكمل: "يوجد استمرارية في الدفع والإنفاق على الزمالك لأعلى مستوى، لأن الزمالك متواجد للمنافسة على المراكز الأولى وذلك يتطلب استمرارية في الإنفاق وإيجاد أعلى جودة وتخطيط على أعلى ما يكون".

وواصل نائب رئيس الزمالك: "لن يتحقق ذلك إلا بالالتزام المالي مهما تم وضع خطط ولن يتم تنفيذ أي خطط بدون ذلك الالتزام".

وزاد: "كل الجهات التي تواصلنا معها قاموا بطمأنتنا على صحة الإجراءات وموقف المستندات والنادي، نحن في انتظار القرار بعودة الأرض ولكن للأسف عامل الزمن قاتل بالنسبة للزمالك، الزمالك عجلة تدور في الإنفاق على الالتزامات".

وأردف: "طلبنا وقت للرد ولكن لم يكشف لنا أحد عن أي توقيت، ونحن في الانتظار والتأخير له تأثير سلبي حتى على الأرض من جانب المستثمرين وأمور أخرى ونحن في انتظار الرد".

وأوضح صعوبة الموقف، قائلًا: "نحن أمام محنة خطيرة جدًا جدًا جدًا على الزمالك ولابد من التحرك".

واستكمل: "وصلنا إلى مرحلة الجمود وأمامنا التزامات كثيرة وقمنا بإلغاء سفريتين وليس معنا التزامات لسدادها لشركات الطيران لحجوزات السفر ونعافر من أجل سداد الالتزامات، لدينا خطر على فريق الكرة والتزامات خارجية وداخلية يجب سدادها في موعدها".

وقال: "من سيتحمل تلك النتيجة بعد كانت هناك خطة وتدفقات مالية منتظرة في أوقات محددة وللأسف تم انتزاع منا أكبر مصدر وفي انتظار قرار الأرض".

وأجاب على سؤال الاستقالة، قائلًا: "كل الأمور على الطاولة لأننا هنا من أجل إدارة الزمالك، ونحتاج إلى أدوات؟، وفي حال سحبها مهما تواجد أشخاص، هناك من يلوم على الضخ المالي وهذا واجب وله حدود طبيعي، ومن الطبيعي الوصول إلى مرحلة من صعوبة سداد الالتزامات".

وأتم: "الجميع ينتظر الزمالك في مكانة أعلى، وأي شخص آخر لديه حلول ويستطيع إدارة الأمر بحلول أفضل ننتظر مساعدته في الفكر والمال والجهد ولا يوجد أمامنا مشكلة في ذلك".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري نادي الزمالك هشام نصر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

